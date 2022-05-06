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Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько высокопоставленных сотрудников компании «Газпром трансгаз Беларусь», дочернего предприятия ПАО «Газпром», утверждает белорусская газета «Наша нива», ссылаясь на источники.

Задержания начались около двух недель назад. Среди задержанных — замгендиректора Андрей Шабан и еще двое руководителей, чьи имена не сообщаются.

Издание связывает задержание сотрудников «дочки» «Газпрома» со строительством многофункционального комплекса «Газпром центр» в Минске — потенциально самого высокого здания в городе. Предполагалось, что в центре комплекса будет здание . Заказчиком и инвестором строительства, которое шло с 2013 года, выступал «Газпром трансгаз Беларусь».

Ожидалось, что строительство центра завершится в 2020 году, но этого не произошло. В марте 2022-го, по данным «Нашей нивы», компания «Газпром трансгаз Беларусь» уведомила правительство Беларуси, что отказывается от проекта. Задержания топ-менеджеров начались вскоре после этого.

«Письмо с отказом пришло из штаб-квартиры „Газпрома“ в марте. [Генеральный директор „Газпром трансгаз Беларусь“ Владимир] Майоров сказал вице-премьеру. Но они не знали, как сказать [Александру] Лукашенко», — сообщил источник.

6 мая Лукашенко прокомментировал строительство «Газпром центра» на совещании в Минске. Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным он попросил сообщить, «что там у нас происходит». «Как мне говорят, они платят бешеные штрафные санкции. Но дело не в санкциях. А дело в том, что не может в центре Минска на главном проспекте за забором стоять непонятно что», — сказал Лукашенко. Он потребовал, чтобы компания дала четкий ответ, будет ли продолжать строительство.

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