Суд в Петербурге запретил клип Инстасамки и СМН на песню «АУЕ» за пропаганду философии воров в законе и тюремных понятий
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Кировский районный суд Петербурга запретил клип блогеров Инстасамки (Дарьи Зотеевой) и СМН (Руслана Тушенцова) на песню «АУЕ». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Речь идет о видео, опубликованном на ютьюб-канале 8D PARTY Official, у которого 462 подписчика. У самого клипа на этом канале более 44 тысяч просмотров.
Иск с требованием признать ролик запрещенной информацией подал заместитель военного прокурора 301-й военной прокуратуры.
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В ходе проверки ведомство сочло, что клип содержит нецензурные выражения, информацию и изображение, «пропагандирующие противоправное поведение и субкультуру „АУЕ“, ориентированную на внедрение в повседневную жизнь „воровского и криминального“ стиля общения и поведения».
Суд сказал, что информации, содержащаяся на указанном сайте, распространяет идеологию неформального молодежного криминализованного движения «АУЕ», пропагандирует философию «воров в законе» и тюремные «понятия», ставя их выше законодательства Российской Федерации, тем самым подрывает авторитет легитимных органов исполнительной и судебной власти.