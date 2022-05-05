Суд в Петербурге запретил клип Инстасамки и СМН на песню «АУЕ» за пропаганду философии воров в законе и тюремных понятий

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Кировский районный суд Петербурга запретил клип блогеров Инстасамки (Дарьи Зотеевой) и СМН (Руслана Тушенцова) на песню « ». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Речь идет о видео, опубликованном на ютьюб-канале 8D PARTY Official, у которого 462 подписчика. У самого клипа на этом канале более 44 тысяч просмотров.

Иск с требованием признать ролик запрещенной информацией подал заместитель военного прокурора 301-й военной прокуратуры.

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В ходе проверки ведомство сочло, что клип содержит нецензурные выражения, информацию и изображение, «пропагандирующие противоправное поведение и субкультуру „АУЕ“, ориентированную на внедрение в повседневную жизнь „воровского и криминального“ стиля общения и поведения».

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