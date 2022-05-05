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Компания HBO показала тизер-трейлер сериала «Дом дракона», который является приквелом шоу «Игра престолов».

HBO Max

События сериала основаны на книге писателя Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Они разворачиваются за 200 лет до событий «Игры престолов» и посвящены истории клана Таргариенов, пишет The Hollywood Reporter.

Среди исполнителей главных ролей в сериале — Пэдди Консидайн («Ультиматум Борна»), Мэтт Смит («Доктор Кто»), Эмма ДʼАрси («Искатели правды»). Первый тизер шоу был показан осенью 2021 года.

Премьера «Дома дракона» пройдет на стриминговом сервисе HBO Max 21 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий.

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