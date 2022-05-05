Генпрокуратура РФ запросила у Ассоциации компаний розничной торговли данные о поставщиках, не снизивших цены на продукты

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Генпрокуратура запросила у главы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева данные о поставщиках, не снизивших цены после укрепления рубля. Об этом сообщает Forbes.

Как заявил изданию сам Караваев, «есть случаи, когда повышение закупочной цены, которое обосновывалось ослаблением рубля, не выровнялось и после укрепления национальной валюты». Снизили цены «лишь единицы» и «совершенно не в той пропорции, в которой поднимали», пересказывает Караваева Forbes. Представитель одной из сетей также сказал изданию, что «никто цены не снизил».

В компании «Рузское молоко» заявили Forbes, что «если… и повышали цены за последние полгода, то эти повышения не были связаны с изменением курса». В компании «Сады Придонья» отметили, что «процесс споров по ценам с сетями перманентный» и что «себестоимость, как известно, зависит не только от курсов валют».

Уже после публикации Forbes Игорь Караваев заявил ТАСС, что «все случаи злоупотребления сложившейся ситуации в индивидуальном порядке рассматриваются торговыми сетями». Он добавил, что ретейлеры, в частности, «добровольно» ограничили торговую наценку на ряд социально значимых товаров и принимают меры для поддержки поставщиков.

Курс рубля по отношению к доллару и евро резко упал после вторжения России в Украину в конце февраля. После этого ЦБ значительно ограничил операции с валютой в России. В первые числа мая курс рубля вернулся к довоенным значениям.

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