В Москве нашли мертвым основателя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева

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В Москве найден мертвым один из основателей «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимир Лякишев. Об этом пишут «112» и РБК со ссылкой на источники.

По данным «112», тело 45-летнего Лякишева нашла жена на последнем этаже высотного здания, где он жил. По предварительным данным, он совершил самоубийство, рядом с ним было найдено огнестрельное оружие.

Как пишет Mash, в последние дни Лякишев употреблял очень много алкоголя.

Первая «Кулинарная лавка братьев Караваевых» была открыта в 2008 году на улице Покровка в Москве. Сейчас сеть насчитывает несколько десятков кафе.

Лякишев входил в руководство «Лавки братьев Караваевых» до 2019 года, после чего занялся другими проектами, пишет «112». В феврале 2022 года он зарегистрировал новую компанию.