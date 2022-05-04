В Екатеринбурге на антивоенном пикете задержали активистку с зашитым ртом
Источник: «ОВД-Инфо»
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В Екатеринбурге полиция задержала на антивоенном пикете активистку с зашитым ртом. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на саму задержанную.
Задержанную зовут Надежда Сайфутдинова. По ее словам, в отдел полиции вызвали скорую, чтобы «осмотреть повреждение и удалить нитки».
На плакате Сайфутдиновой было, в частности, написано, что «молчать нельзя» и что «война — это не мир, свобода — это не рабство, незнание — это не сила».
МВД о задержании активистки пока не сообщало.