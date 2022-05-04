ЦРУ распространило русскоязычные инструкции по установлению связи с американской разведкой

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

ЦРУ на своих официальных страницах в соцсетях опубликовало инструкции на русском языке, объясняющие, как безопасно выйти на связь со спецслужбой. Об этом пишет The Washington Post.

Инструкции, в частности, содержат рекомендации использовать Tor или VPN, а также открывать браузер в режиме инкогнито и удалять историю — и делать это не со своего компьютера.

ЦРУ просит тех, кто обращается в ведомство, указывать свое полное имя и должность, контактные данные, а также уровень доступа к информации, которая может предоставить интерес для организации.

Инструкции, по словам одного из сотрудников ведомства, предназначены «для тех, кто чувствует себя обязанным связаться с ЦРУ из-за несправедливой войны, которую ведет российское правительство». Как отметили в ведомстве, вторжение России в Украину побудило больше россиян идти на рискованные шаги и искать возможности связаться с ЦРУ.

ЦРУ регулярно публикует инструкции на разных языках для иностранцев, желающих сотрудничать с ведомством.

В России оказание консультационной помощи иностранному государству «в деятельности, направленной против безопасности РФ» квалифицируется как государственная измена и наказывается сроком заключения от 12 до 20 лет.

Читайте также

У меня есть важная информация для «Медузы», но я боюсь ее передавать. Как сделать это по-настоящему анонимно? 9 карточек

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь