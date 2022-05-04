ФРС США повысила базовую ставку до 0,75-1%. Это самое серьезное ужесточение монетарной политики с 2000 года
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Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — с 0,25-0,5% до 0,75-1% годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания в мае.
За увеличение ставки проголосовали все десять голосующих членов FOMC. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка, отмечает «Интерфакс».
В марте после двух лет почти нулевых ставок ФРС подняла ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз Федрезерв повышал ставку по итогам двух заседаний подряд в 2006 году, а увеличения ставки сразу на 50 базисных пунктов не было с 2000 года.
ФРС продолжит рассматривать возможность дальнейшего повышения ставки на 50 базисных пунктов в 2022 году, заявил председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл.
Руководители Федрезерва также сообщили, что намерены «начать сокращение портфеля гособлигаций, долговых обязательств государственных структур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг 1 июня».
После объявления ФРС о повышении ставки основные фондовые индексы S&P, Dow Jones и Nasdaq снизились, но затем отыграли падение.
Вторжение России в Украину приводит к огромным человеческим и экономическим трудностям. Последствия для экономики США крайне неопределенны. Вторжение и связанные с ним события создают дополнительное повышательное давление на инфляцию и, вероятно, будут оказывать негативное влияние на экономическую активность. Кроме того, блокировки в Китае, связанные с ковидом, вероятно, усилят перебои в цепочке поставок. Комитет уделяет большое внимание инфляционным рискам.