«Достиг потолка в профессии». Уволился личный оператор Путина, снимавший его обращение о начале войны в Украине
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Один из личных операторов президента РФ Илья Филатов уволился из Кремля, сообщает «Проект». Его последней съемкой стало видеообращение Владимира Путина к россиянам от 24 февраля, в котором он объявил о начале войны в Украине.
Причины своего увольнения Филатов объяснил изданию так: «Достиг потолка в профессии. Плюс — устал от многомесячного сидения на карантине». Людей, которые непосредственно контактируют с Путиным, часто отправляют на изоляцию, чтобы не заразить президента коронавирусом.
Неназванный коллега Филатова рассказал, что увольнение оператора настолько странно совпало с началом войны, что в администрации президента пошли слухи, будто он неосторожно высказался о событиях в Украине. Филатов не подтвердил эту версию изданию.
По сведениям «Проекта», всего у Путина три личных оператора и Филатов чаще других из них фигурировал в СМИ.