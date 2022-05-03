Жители Белгорода сообщили о звуках взрыва

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В ночь на 3 мая в Белгороде был слышен звук взрыва, сообщили местные паблики и телеграм-каналы. Корреспондент РИА Новости заявил, что слышал в центре города «громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы».

Несколько жителей Белгорода подтвердили агентству, что тоже слышали «хлопок». Сразу после предполагаемого взрыва на улицах города сработали автомобильные сигнализации.

Как отмечает РИА Новости, при этом в небе не было видно следов работы систем противовоздушной обороны.

Власти эти сообщения не комментировали.

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С начала российского вторжения в Украину власти приграничных регионов РФ неоднократно сообщали об обстрелах, которые, по их словам, велись с украинской стороны. С 11 апреля на этих территориях, в том числе в Белгородской области, действует высокий уровень террористической опасности.

В апреле в Белгороде произошли пожары на нефтебазе и складе боеприпасов. С начала мая губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о возгорании на объекте Минобороны РФ и двух взрывах, которые, по его словам, были связаны с «боевыми задачами» российской авиации «в рамках специальной военной операции».

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