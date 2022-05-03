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Власти Донецкой области сообщили о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрелов

Источник: Павел Кириленко

В Донецкой области 3 мая в результате обстрелов, которые ведут российские войска, погибли как минимум девять человек, сообщил в телеграм-канале глава региона Павел Кириленко.

По его словам, три человека погибли в течение дня в Лимане, еще трое в Угледаре и Авдеевке, где удары были нанесены по жилому массиву в центре города.

В Авдеевке в результате обстрелов также ранены как минимум два человека, сообщил Кириленко, добавив, что данные о пострадавших не являются окончательными.

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