В Донецкой области, по данным властей, за день от обстрелов погиб 21 мирный житель

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Глава Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что за 3 мая в регионе под российскими обстрелами погиб 21 мирный житель и еще 27 человек получили ранения.

«Это наибольшее количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска», — написал Кириленко в своем телеграм-канале. Восьмого апреля в результате ракетного удара по Краматорску погибли 52 человека.

По данным главы региона, во вторник десять гражданских лиц погибли в Авдеевке, пятеро — в Лимане, четверо — в Угледаре, по одному — в населенных пунктах Великая Новоселовка и Шандриголово.

Во время войны оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта, невозможно.

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