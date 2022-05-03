Минфин РФ предложил засекретить данные о владельцах и активах более 10 тысяч юрлиц. Список этих компаний тоже будет закрытым

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Минфин России предложил частично закрыть данные госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также бухгалтерской и финансовой отчетности российских компаний, которые попали или могут попасть под санкции. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, внимание на который обратила Русская служба «Би-би-си».

Документ, подготовленный ведомством, называется «О некоторых особенностях ограничения доступа к сведениям в соответствии с отдельными законодательными актами РФ». Согласно ему, Минфин сформирует специальный список компаний из группы риска. Включать в него будут по просьбе самих юрлиц или по решению правительства.

Оценка рисков не будет публичной, а сведения о руководителях, участниках и акционерах компаний, попавших в список, будут изъяты из открытого доступа. Как отмечает «Би-би-си», название и ИНН таких предприятий останутся в ЕГРЮЛ, но информация об их собственниках будет закрыта.

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Сам перечень компаний, данные о которых будут засекречены, тоже станет секретным. Исходя из документа, таких юрлиц может быть более 10 тысяч. Предложение Минфина объясняется противодействием западным санкциям.

Сейчас доступ к данным ЕГРЮЛ и финансовой отчетности компаний, которые предоставляет ФНС, может получить любой пользователь интернета, пишет издание.

После российского вторжения в Украину США, Великобритания, государства ЕС и другие страны ввели санкции против РФ. Россия включила эти страны в список «недружественных», а также приняла ряд мер по противодействию санкциям. В частности, российским госкомпаниям, попавшим под ограничения, разрешили не публиковать данные о своих закупках.

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