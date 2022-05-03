BP зафиксировала рекордный квартальный убыток из-за выхода из «Роснефти»
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Британская нефтегазовая компания BP зафиксировала рекордный квартальный убыток в размере 20,4 миллиарда долларов из-за отказа от доли в компании «Роснефть» после начала войны.
При этом расходы, связанные с прекращением сотрудничества с «Роснефтью» (24 миллиарда долларов), оказались несколько ниже, чем ожидали в компании (25 миллиардов).
Выручка компании составила 6,2 миллиарда, значительно превысив ожидания аналитиков, пишет Reuters. Среди причин хороших результатов — высокие цены на нефть и газ.
BP принадлежали 19,75% акций «Роснефти». Компания объявила о выходе из числа акционеров 27 февраля, через три дня после начала войны. Глава BP Бернард Луни покинул совет директоров компании.