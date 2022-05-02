В Красноярском крае из-за пожаров перекрыли федеральную трассу. В одном из районов введен режим ЧС
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В Минусинском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за пожаров.
В тушении пожаров задействована авиация, в том числе вертолет и самолет-амфибия, сообщили в МЧС. Из-за происходящего перекрыта федеральная трасса «Енисей».
По разным сообщениям, огонь угрожал селам Луговское и Знаменка, в МЧС говорили о подготовке властями эвакуации людей. Позже появились сообщения, что угроза Знаменке снята и что огонь отступил от Лугавского.
В МЧС подчеркнули, что власти разыскивают и привлекают к ответственности «виновников» распространения огня.
Всего за сутки в Красноярском крае было потушено 27 лесных пожаров. В МЧС предупредили жителей региона о недопустимости использования огня при уборке сухой травы в том числе на кладбищах (1 мая власти сообщали о пожаре на кладбище в городе Назарово).
Внимание, на видео есть ненормативная лексика.