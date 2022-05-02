ООН: с начала войны более 5,5 миллиона украинцев покинули страну

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Более 5,5 миллиона человек покинули Украину с начала российского вторжения, свидетельствуют данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Еще 7,7 миллиона человек оставили свои дома, но находятся на украинской территории.

Вот в какие страны въезжают украинцы:

Польша — 3 миллиона человек

Румыния — 825 тысяч человек

Россия — 681 тысяча человек

Венгрия — 530 тысяч человек

Молдова — 447 тысяч человек

Словакия — 379 тысяч человек

Беларусь — 25 тысяч человек

Вместе с тем некоторые украинцы возвращаются на родину. Польская погранслужба сообщила, что 30 апреля число людей, выехавших из Польши в Украину, на три тысячи превысило число прибывших (26,8 тысячи против 23,5 тысячи). Всего же с начала войны из Польши в Украину вернулись около миллиона человек.

По данным украинских пограничников, поток людей на въезд в Украину 30 апреля был максимальным с начала российского вторжения.

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