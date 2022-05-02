Компания Tata Steel отказалась от российского угля. Она была его крупнейшим импортером в Индии в начале года

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Сталелитейная корпорация Tata Steel, крупнейший индийский импортер российского угля по итогам первого квартала 2022 года, откажется от новых закупок, сообщает Financial Times со ссылкой на представителя компании.

Tata Steel обратилась к альтернативным источникам сырья, так как «в настоящее время операции с российскими поставщиками и банковскими организациями сопряжены с большой неопределенностью, происходящей от наложенных на Россию международных санкций», сообщили FT в компании.

Опрошенные FT эксперты отрасли видят причины отказа индийских клиентов от российского угля в том числе в возможных проблемах с проведением платежей и высокой стоимостью транспортировки.

Заявление о «сознательном решении прекратить вести бизнес с Россией» было опубликовано на сайте европейского подразделения компании еще 20 апреля. На головном сайте Tata Steel подобных заявлений пока нет.

Агентство Reuters на прошлой неделе сообщало со ссылкой на источники, что Россия и Индия ведут переговоры, направленные на разрешение ситуации с поставками угля для сталелитейной промышленности. Около 85% его объема поступает индийским предприятиям из-за рубежа.

После начала войны в Украине мировые цены на уголь выросли в несколько раз. В частности, австралийские поставщики, у которых закупались индийские предприятия, подняли цены с 200 до 700 долларов за тонну.

В Индии наблюдается дефицит угля — его запасы на электростанциях вдвое ниже обычных. При этом на уголь в стране приходится около 70% генерации электроэнергии.

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