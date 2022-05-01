Умерла украинская художница-шестидесятница Любовь Панченко. Она была в Буче, когда город занимали российские войска
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
На 85-м году жизни умерла художница Любовь Панченко, которая жила в Буче, в то числе в то время, когда город занимали российские войска. О смерти Панченко — почетной горожанки Бучи — сообщил мэр города Анатолий Федорук.
«Любовь Панченко не смог сломать КГБ, но она сильно пострадала во время российского вторжения», — написал Федорук.
Украинские СМИ сообщали, что во время российской оккупации Бучи Панченко, которая не могла покидать дом и нуждалась в помощи, голодала. После освобождения города ее перевезли в одну из больниц Киева.
Панченко в 1960-е годы был одной из представителей нового украинского искусства, использовавшей в своих работах национальные мотивы. Она создавала как графические и живописные работы, так и модели одежды и вышивок, печатавшиеся в популярных в тот момент журналах для женщин.
После окончания «оттепели» работы Панченко несколько десятилетий практически не выставлялись. Сейчас ее работы находятся в коллекциях украинских музеев и частных собраниях.
После освобождения Бучи развернутый материал о жизни и творчестве Панченко опубликовал, в числе прочих журнал «Marie Clarie Украина».