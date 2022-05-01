Умерла украинская художница-шестидесятница Любовь Панченко. Она была в Буче, когда город занимали российские войска

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На 85-м году жизни умерла художница Любовь Панченко, которая жила в Буче, в то числе в то время, когда город занимали российские войска. О смерти Панченко — почетной горожанки Бучи — сообщил мэр города Анатолий Федорук.

«Любовь Панченко не смог сломать КГБ, но она сильно пострадала во время российского вторжения», — написал Федорук.

Страница мэра города Буча в Facebook

Украинские СМИ сообщали, что во время российской оккупации Бучи Панченко, которая не могла покидать дом и нуждалась в помощи, голодала. После освобождения города ее перевезли в одну из больниц Киева.

Любовь Панченко The Ukrainian Sixtiers Dissident Movement / The lost treasures project / «Ukraine Everywhere» Ukrainian Institute

Панченко в 1960-е годы был одной из представителей нового украинского искусства, использовавшей в своих работах национальные мотивы. Она создавала как графические и живописные работы, так и модели одежды и вышивок, печатавшиеся в популярных в тот момент журналах для женщин.

«У зоряному просторi» / «In a starry space», коллаж из пальтовой ткани. The Ukrainian Sixtiers Dissident Movement / The lost treasures project / «Ukraine Everywhere» Ukrainian Institute

После окончания «оттепели» работы Панченко несколько десятилетий практически не выставлялись. Сейчас ее работы находятся в коллекциях украинских музеев и частных собраниях.

После освобождения Бучи развернутый материал о жизни и творчестве Панченко опубликовал, в числе прочих журнал «Marie Clarie Украина».

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