Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать российские активы представителей бизнеса из «недружественных стран»
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Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что было бы «правильно» конфисковать находящиеся в РФ активы, принадлежащие представителям бизнеса из «недружественных стран», а вырученные от их продажи средства «направить на развитие нашей страны».
Об этом Володин написал в своем телеграм-канале, комментируя принятый Конгрессом США законопроект, «разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан». «Нам есть, чем ответить», — пригрозил Володин.
После начала российского вторжения Володин в своем телеграм-канале неоднократно публиковал заявления, которые вызывали значительный резонанс и привлекали внимание СМИ, но не становились законодательной инициативой. Так, например, несколько недель назад он предлагал лишать гражданства россиян, которые «ведут себя подло, предательски» и критикуют вторжение в Украину.