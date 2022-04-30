В Брянской области, по данным властей, сработали системы ПВО из-за украинского самолета. В одном из поселков разорвались два снаряда
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что в 6:50 утра 30 апреля российские ПВО засекли самолет вооруженных сил Украины, после чего в поселке Жеча разорвались два снаряда.
«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — написал Богомаз в телеграме. Из его сообщения неясно, идет ли речь об украинских или российских снарядах.
По его словам, в результате случившегося взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, а второй снаряд повредил прилегающую территорию. Губернатор сообщил, что никто не погиб.
Украинская сторона пока не комментировала случившееся.
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