В Брянской области, по данным властей, сработали системы ПВО из-за украинского самолета. В одном из поселков разорвались два снаряда

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что в 6:50 утра 30 апреля российские ПВО засекли самолет вооруженных сил Украины, после чего в поселке разорвались два снаряда.

«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — написал Богомаз в телеграме. Из его сообщения неясно, идет ли речь об украинских или российских снарядах.

По его словам, в результате случившегося взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, а второй снаряд повредил прилегающую территорию. Губернатор сообщил, что никто не погиб.

Украинская сторона пока не комментировала случившееся.

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