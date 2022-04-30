ЦСКА второй раз в истории выиграл Кубок Гагарина

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Московский ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, сообщает официальный сайт КХЛ.

В седьмом матче финальной серии против магнитогорского «Металлурга» ЦСКА одержал победу со счетом 4:1.

Самым ценным игроком плей-офф был признан нападающий ЦСКА Александр Попов, который набрал 9 очков в 19 матчах, в том числе забросив победную шайбу в последней игре.

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина во второй раз. Впервые московский клуб выиграл трофей в 2019 году.

Из-за войны в Украине финский клуб «Йокерит», вышедший в плей-офф КХЛ по результатам регулярного чемпионата, отказался принимать участие в матчах и снялся с турнира прямо по ходу его проведения. Впоследствии «Йокерит» и рижское «Динамо» заявили, что со следующего сезона покидают КХЛ.

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