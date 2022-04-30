Перейти к материалам
Кнопка поддержки

Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей всем ветеранам ВОВ «на освобожденных территориях Украины»

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин распорядился осуществить выплаты ко Дню Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, живущим «на освобожденных территориях Украины»

Единовременная выплата составит 10 тысяч рублей. деньги переведут в мае.

Помимо жителей «освобожденных территорий Украины» деньги должны будут получить ветераны, живущие в ДНР и ЛНР (Россия признала эти государства в границах Луганской и Донецкой областей).

Читайте также

Война Шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка

Хочу помочь