Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей всем ветеранам ВОВ «на освобожденных территориях Украины»
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Президент России Владимир Путин распорядился осуществить выплаты ко Дню Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, живущим «на освобожденных территориях Украины»
Единовременная выплата составит 10 тысяч рублей. деньги переведут в мае.
Помимо жителей «освобожденных территорий Украины» деньги должны будут получить ветераны, живущие в ДНР и ЛНР (Россия признала эти государства в границах Луганской и Донецкой областей).