В Воронеже завели дело о «фейках» про российскую армию на депутата от КПРФ, которая осудила войну в Украине на заседании райсовета

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о «фейках» про российскую армию ( ) в отношении депутата Семилукского муниципального района Воронежской области от партии КПРФ. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Имя депутата в пресс-релизе СК не называется. Местные СМИ сообщают, что речь идет о 32-летней Нине Беляевой, которую 4 апреля исключили из фракции в совете народных депутатов Семилукского района.

Сама Беляева подтвердила, что на нее возбудили дело о «фейках». По ее словам, это первое подобное дело в Воронеже.

По версии следствия, 22 марта во время заседания совета Беляева «публично распространила ложную информацию» об использовании вооруженных сил РФ в войне в Украине, «высказывая при этом оскорбления в адрес российских военнослужащих и осуждая их действия», а также опубликовала запись своего выступления в соцсетях.

В СК отметили, что депутат находится за границей, ее хотят объявить в розыск.

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Во время заседания Беляева осудила российское вторжение в Украину и назвала происходящее в стране военным преступлением. «Был вопрос: что, разве люди которые воюют, они нехристи? В ответ на этот вопрос я сказала, что убийства других людей на территории другого государства, которые ничего (общего) не имеют с целью обороны собственной страны, это ничего общего не имеет с христианским вероучением. Я считаю, что христианин так поступать не может», — цитирует запись выступления Беляевой.

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