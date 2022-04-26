В Москве задержали председателя профсоюза «Курьер». На него завели дело по «дадинской» статье
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В Москве в ночь на 26 апреля был задержан председатель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев. В отношении него возбуждено уголовное дело о неоднократном нарушении порядка проведения митинга (212.1 УК РФ, «дадинская» статья), сообщают профсоюз и ТАСС со ссылкой на источник.
Вечером у Украинцева прошел обыск, после чего его увезли на допрос в СК.
ТАСС пишет, что «за последние несколько лет Украинцев неоднократно привлекался за административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ». По подсчетам «Медиазоны», Украинцева не менее шести раз привлекали по этой статье; три решения суда вступили в силу прошлой осенью.
В профсоюзе преследование Украинцева связывают с забастовкой курьеров Delivery Club, которые протестуют против изменения тарифов. По оценке профсоюза, в результате нововведений заработок курьеров снизился в среднем на 20%.
Курьеры, недовольные изменением тарифов, начали протестовать 22 апреля. Профсоюз сообщал, что они «стихийно бастуют» и не выходят на смены. 25 апреля около 30 человек собрались у офиса Delivery Club в Москве, около 12 человек были задержаны. Сколько человек участвует в забастовке в целом, неизвестно.