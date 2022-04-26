Пассажирам, вылетающим из России в Армению, Беларусь и другие страны ЕАЭС, хотят разрешить покупки в магазинах duty free

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Вылетающим из России в страны Евразийского экономического союза ( ) предлагают разрешить пользоваться магазинами беспошлинной торговли в аэропортах, пишут «Ведомости».

Предложение дать этой категории пассажиров доступ в магазины duty free содержится в дополнительном перечне мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций. Его внесла «Опора России».

Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минпромторг представили положительное заключение на предложение, заявил источник издания, близкий к правительству. В Минфине также сообщили, что поддерживают идею открыть магазины duty free для вылетающих в Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

После вторжения России в Украину для авиакомпаний из РФ в рамках санкций было закрыто воздушное пространство Евросоюза, США и ряда других стран. Россия, в свою очередь, запретила полеты авиакомпаний из стран, которые ввели ограничения в отношении российских перевозчиков.

В условиях снижения пассажиропотока аэропорт Шереметьево и его дочерние компании отправили в простой 20% сотрудников, а другой аэропорт московского авиаузла — Внуково — ввел режим простоя для сотрудников на фоне «непростой ситуации» в авиаотрасли и сокращения расходов.

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