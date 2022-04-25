Павел Коган уволился с поста худрука Московского государственного симфонического оркестра

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Художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) Павел Коган решил покинуть должность. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Министерство получило заявление Когана об увольнении по собственному желанию. Все концерты, запланированные с 24 февраля — первого дня войны в Украине, — Коган отменил ранее, уточнили в ведомстве.

РБК со ссылкой на сайт SlippedDisc пишет, что Коган уволился из-за российского вторжения в Украину и покинул Россию в марте.

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Павел Коган — советский и российский дирижер, Народный артист России, лауреат Государственной премии РФ и кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Он возглавлял МГАСО с 1989 года. На выборах президента РФ 2012 года дирижер был доверенным лицом Владимира Путина.

На фоне войны в Украине из Большого театра ушел главный дирижер и музыкальный руководитель Туган Сохиев, из Мариинского — дирижер Гавриэль Гейне. В свою очередь российского дирижера Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за отказ «четко и недвусмысленно дистанцироваться» от российского вторжения.

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