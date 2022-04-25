На МКАДе загорелся торговый центр «Шелковый путь»
Источник: Интерфакс
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В торговом центре «Шелковый путь» на 32-м километре МКАД возник пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства отметил, что дым идет с минус первого этажа. Началась эвакуация посетителей и персонала.
О пострадавших не сообщается.