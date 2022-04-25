На МКАДе загорелся торговый центр «Шелковый путь»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В торговом центре «Шелковый путь» на 32-м километре МКАД возник пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что дым идет с минус первого этажа. Началась эвакуация посетителей и персонала.

О пострадавших не сообщается.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь