Аэропорт Внуково отправил сотрудников в простой из-за «непростой ситуации» в авиаотрасли

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Московский аэропорт Внуково ввел режим простоя для сотрудников на фоне «непростой ситуации» в авиаотрасли и сокращения расходов. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт Внуково вынужден сокращать расходы. В части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, на время простоя сотрудникам аэропорта будут платить две трети оклада. За работниками сохранят рабочее место и право на использование ДМС.

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После российского вторжения в Украину страны ЕС, США и их партнеры закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а западных лизингодателей обязали разорвать контракты с авиакомпаниями из РФ и добиться возврата лизинговых самолетов.

Росавиация, в свою очередь, запретила полеты авиакомпаниям из стран, которые ввели ограничения для российских перевозчиков. Ведомство также рекомендовало отечественным компаниям с самолетами в иностранном лизинге приостановить все рейсы за рубеж.

В марте на фоне падения авиаперевозок из-за санкций против России аэропорт Шереметьево и его дочерние компании отправили в простой 20% сотрудников.

Как санкции повлияли на авиацию

Россия сможет построить свои самолеты вместо лизинговых? А отказаться от иностранных запчастей? И что будет с перелетами? Объясняет авиаэксперт Роман Гусаров

Как санкции повлияли на авиацию

Россия сможет построить свои самолеты вместо лизинговых? А отказаться от иностранных запчастей? И что будет с перелетами? Объясняет авиаэксперт Роман Гусаров

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