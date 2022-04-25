Аэропорт Внуково отправил сотрудников в простой из-за «непростой ситуации» в авиаотрасли
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Московский аэропорт Внуково ввел режим простоя для сотрудников на фоне «непростой ситуации» в авиаотрасли и сокращения расходов. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе аэропорта.
«Аэропорт Внуково вынужден сокращать расходы. В части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени», — заявили в пресс-службе.
Кроме того, на время простоя сотрудникам аэропорта будут платить две трети оклада. За работниками сохранят рабочее место и право на использование ДМС.
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