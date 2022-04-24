Власти Белгородской области сообщили об обстреле со стороны Украины

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Снаряд со стороны Украины попал в село Отрадное в Белгородской области. Об этом заявил глава Белгородского района Владимир Перцев.

Снаряд упал в поле, находящемся на территории села. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений и повреждений зданий не было.

Перцев назвал недостоверной информацию о том, что на территории села якобы упали шесть снарядов, подчеркнув, что он был только один.

С начала войны Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. Предыдущий обстрел был зафиксирован 19 апреля — тогда несколько снарядов попали в село Головчино. Пострадали три человека, несколько десятков домов получили повреждения, было нарушено электроснабжение.

Минобороны России 13 апреля пригрозило ударить по «центрам принятия решений» в Украине, в том числе в Киеве, если украинские вооруженные силы продолжат наносить удары по территории в России.

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