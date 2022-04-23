При взрыве на руднике под Оренбургом погибли трое горняков

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Оренбургской области на Гайском горно-обогатительном комбинате произошел взрыв, в результате которого трое горняков погибли. Об этом сообщила прокуратура региона.

По предварительным данным ведомства, около 08:50 (06:50 мск) при проведении производственных работ «произошла внештатная детонация вещества» на глубине 1,2 километра. . Ранее о взрыве на шахте сообщили СМИ со ссылкой на источники.

В свою очередь на самом предприятии заявили, что погибшие были обнаружены «при заезде на горизонт 1205 метра». «Тела не имеют внешних повреждений. В настоящее время на месте работают горноспасатели», — сказали на предприятии, не подтвердив данные о взрыве и эвакуации.

Прокуратура проводит проверку. Следственный комитет региона расследует смерть рабочих по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

По словам источника «Интерфакса», взрыв произошел во время пиротехнических работ, среди основных версий нарушение техники безопасности или недостоверные данные приборов-газоанализаторов.