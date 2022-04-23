Генсек ООН встретится с Зеленским в Киеве после визита в Москву
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщается на сайте ООН.
Визит Гутерриша в Украину запланирован на 28 апреля. Кроме того, глава ООН планирует встретиться с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой, а также с сотрудниками различных агентств организации для обсуждения вопроса о расширении гуманитарной помощи в Украине.
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26 апреля состоится визит Антониу Гутерриша в Москву, где он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем будет принят президентом страны Владимиром Путиным.
О встречах с Путиным в Москве и Зеленским в Киеве генсек ООН попросил 19 апреля. Как сообщали в ООН, Гутерриш хотел бы обсудить с двумя президентами срочные меры по установлению мира в Украине, а также будущее многосторонних отношений.