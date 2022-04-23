ЕС согласовал новые правила по контролю за контентом интернет-компаний. Google и Meta обяжут активнее бороться с незаконным контентом и платить регуляторам

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В Евросоюзе согласовали законопроект о регулировании рынка цифровых услуг (Digital Service Act), который вводит новые правила для интернет-компаний по контролю за контентом. Об этом сообщает Reuters.

Новые правила запрещают таргетированную рекламу, нацеленную на детей или основанную на личных данных личного, таких как религия, пол, раса и политические взгляды. Также запрещаются практики, которые вводят людей в заблуждение и заставляют их делится персональными данными с компаниями в интернете.

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Законопроект разрабатывали два года. Он вступит в силу 2024 году и затронет такие крупные интернет-компании, как Google, Amazon, Apple, и Microsoft, которым придется ужесточить борьбу с незаконным контентом, а передавать данные о своих алгоритмах регуляторам, а также ежегодно платить до 0,05% годового дохода для покрытия расходов на контроль за их соблюдением правил.

В случае нарушения правил компаниям будет грозить штраф до 6% от их глобального оборота. При повторном нарушении — запрет на бизнес в ЕС.

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