Bloomberg: США и ЕС обсуждают варианты сокращения доходов России от поставок нефти в Европу

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Чиновники из США и Евросоюза обсуждают возможные меры ЕС по ограничению импорта российской нефти и сокращения доходов, которые Москва получает от продажи сырья. Об этом Bloomberg рассказали источники, близкие к переговорам.

Среди вариантов, рассматриваемых США и ЕС — полный запрет поставок, установление ценового порога, а также применение расчетного механизма, который позволит удержать выручку России, полученную с начала войны в Украине.

Цель переговоров — определить, какой «максимально сильный удар» можно нанести по президенту России Владимиру Путину, отметил один из источников.

При этом в США опасаются, что полный запрет на поставки российской нефти в ЕС может привести к резкому росту цен на этот энергоноситель и принести Кремлю еще больше доходов. Один из собеседников Bloomberg заявил, что странам ЕС будет легче достичь консенсуса по ограничению импорта сырой нефти, чем по эмбарго на дизельное топливо и другой продукции.

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После российского вторжения в Украину Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций против России. Сейчас европейские власти разрабатывают шестой. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он расширит санкции против российского банковского сектора, а также введет ограничения против энергетического сектора.

Как сообщал Politico, Брюссель представит новый пакет санкций странам ЕС в начале следующей недели. По информации издания, в него могут войти «определенный запрет» на импорт российской нефти и отключение еще нескольких банков из международной платежной системы SWIFT.

По данным Bloomberg, сейчас ЕС ежедневно платит России около одного миллиарда евро (около 1,1 миллиарда долларов) за поставки энергоносителей. США в начале марта запретили импорт российской нефти.

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