МВФ прогнозирует, что Россия потеряет шестое место среди экономик мира. К 2024 году ее вытеснит Индонезия

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К 2024 году Индонезия вытеснит Россию из шестерки крупнейших экономик мира , следует из прогноза Международного валютного фонда, который изучил РБК.

По прогнозу фонда, в 2024 году доля российского ВВП в общемировом сократится до 2,52%, а доля Индонезии вырастет до 2,61%. По итогам 2021 года вклад России в глобальный ВВП составлял 3,07%. МВФ ожидает, что по итогам 2022-го этот показатель опустится до 2,72%.

Фонд отмечает, что в базовом сценарии в 2022 году российская экономика сократится на 8,5%, в 2023-м — еще на 2,3%, а торговые и финансовые санкции, а также нефтегазовое эмбарго со стороны Запада окажут на нее «суровое воздействие».

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До войны в Украине и западных санкций, которые последовали за ней, МВФ прогнозировал, что Россия как минимум до 2027 года (горизонт составления прогноза) останется шестой крупнейшей экономикой мира. По итогам 2021 года она уступала только Китаю, США, Индии, Японии и Германии.

Власти России пока официально не представляли прогнозы по ВВП, отмечает РБК. 12 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, по предварительным оценкам Минфина и Минэкономразвития, по итогам 2022 года ВВП снизится на 10% или более.

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