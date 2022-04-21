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Мировой суд в Москве оштрафовал на 60 тысяч рублей сервис «Яндекс.Еда» за данных пользователей, сообщает ТАСС.

Компания была оштрафована по первой части статьи 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства в области персональных данных, не содержащее уголовно наказуемого деяния). Назначенные судом 60 тысяч штрафа — минимально возможное наказание; максимальный штраф по этой статье составляет 100 тысяч рублей.

В конце марта в интернете появился сайт с картой, созданной на основе утекшей базы данных. Там была возможность поиска по номерам телефонов и фамилиям из базы, а также просмотра списка всех клиентов «Яндекс.Еды» по конкретному адресу. Сейчас сайт заблокирован на территории РФ.

В Замоскворецкий суд Москвы 30 марта был подан коллективный иск к «Яндекс.Еде». Клиенты сервиса требуют компенсацию в размере 100 тысяч рублей на каждого.

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