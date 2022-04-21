Суд Петербурга ликвидировал фонд «Сфера», защищающий права ЛГБТ-людей
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации благотворительного фонда «Сфера», который оказывает юридическую и психологическую помощь ЛГБТ-людям.
По решению суда организацию исключили из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает «ОВД-Инфо».
Представитель Минюста в суде заявила, что деятельность фонда не соответствует «основным традиционным семейным ценностям» и «направлена на изменение законодательства, в том числе Конституции». По мнению истца, «Сфера» осуществляла политическую деятельность под видом благотворительной.
В фонде «Сфера» решение суда назвали «политически и идеологически мотивированным».
Фонд «Сфера» занимается созданием и координацией правозащитных программ и инициатив для поддержки и помощи ЛГБТ-людям и их близким, а также выступает партнером других организаций с похожими целями.
Организация находится в списке «иностранных агентов» с 2016 года. В 2021-м Минюст объявил «иноагентом» связанную с фондом «Российскую ЛГБТ-сеть» и директора ее программ Игоря Кочеткова, которые среди прочего много лет занималась эвакуацией геев из Чечни.