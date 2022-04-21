«ОВД-Инфо» объявил сбор денег на юридическую помощь участникам антивоенных протестов

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Проект объявил сбор средств на оплату услуг адвокатов участников антивоенных протестов.

В "ОВД-Инфо" рассказали, что все регулярные пожертвования, которые сейчас получает проект, идут на оплату юридической помощи — задержанным на антивоенных акциях и другим активистам.

Как отметили в "ОВД-Инфо", в марте более ста адвокатов 258 раз выезжали в отделы полиции, оказали помощь в судебных заседаниях в 33 городах, вступили в пять уголовных дел (а всего работают по 43 делам) и направили 33 жалобы в ЕСПЧ.

За март на оплату услуг защитников ушло 26 миллионов рублей, но еще около 10 миллионов проект остается должен.

Обычно мы призываем вас к регулярным пожертвованиям — они позволяют нам планировать нашу работу на долгое время вперед. Но сейчас нам сложно заглядывать в будущее. Куда важнее сделать как можно больше в настоящем.

С самого начала войны в Украине российские власти начали масштабное преследование участников антивоенных акций, в том числе в рамках оперативно принятых законов о запрете «дискредитации» и «фейков» в отношении российской армии. На митингах были задержаны в общей сложности более 15 тысяч человек.

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