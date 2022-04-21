Навальный потребовал через суд исключить его из списка экстремистов и террористов

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Политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в Покровской колонии, подал в Мещанский суд Москвы административный иск к Росфинмониторингу. Заявление зарегистрировано в картотеке суда 21 апреля.

Как заявили «Интерфаксу» адвокаты Навального, иск связан с включением политика в перечень экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг.

Навального внесли в этот реестр в январе 2022 года. Там же значатся его соратники Леонид Волков, Иван Жданов, Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, ранее ставшие фигурантами дела о создании экстремистского сообщества.

Согласно законодательству, у граждан, включенных в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, замораживаются банковские средства.

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