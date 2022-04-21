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Кассационный суд сократил срок наказания 25-летнему аспиранту МГУ на три месяца, сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

В январе 2021 года суд приговорил Мифтахова к шести годам колонии общего режима по делу о нападении на офис «Единой России». Аспиранта признали виновным в хулиганстве. Теперь общий срок наказания для Мифтахова составляет пять лет и девять месяцев.

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Как отмечает Чиков, с учетом времени, которое математик провел под стражей, он должен освободиться 6 сентября 2023 года.

Адвокат аспиранта МГУ Светлана Сидоркина пообещала обжаловать решение суда и обратиться в Европейский суд по правам человека.

Подробнее о деле Азата Мифтахова

Реальный срок за выразительные брови Математик Азат Мифтахов получил шесть лет по делу о нападении на офис «Единой России» — хотя пострадало только разбитое окно. Репортаж Кристины Сафоновой

Подробнее о деле Азата Мифтахова

Реальный срок за выразительные брови Математик Азат Мифтахов получил шесть лет по делу о нападении на офис «Единой России» — хотя пострадало только разбитое окно. Репортаж Кристины Сафоновой

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