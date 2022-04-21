Кассационный суд сократил срок наказания аспиранту МГУ Азату Мифтахову — с шести лет колонии до пяти лет и девяти месяцев
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Кассационный суд сократил срок наказания 25-летнему аспиранту МГУ Азату Мифтахову на три месяца, сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
В январе 2021 года суд приговорил Мифтахова к шести годам колонии общего режима по делу о нападении на офис «Единой России». Аспиранта признали виновным в хулиганстве. Теперь общий срок наказания для Мифтахова составляет пять лет и девять месяцев.
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Как отмечает Чиков, с учетом времени, которое математик провел под стражей, он должен освободиться 6 сентября 2023 года.
Адвокат аспиранта МГУ Светлана Сидоркина пообещала обжаловать решение суда и обратиться в Европейский суд по правам человека.