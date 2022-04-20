UnionPay отказалась работать с российскими банками, попавшими под санкции

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Китайская платежная система UnionPay опасается сотрудничать с крупными российскими банками, попавшими под блокирующие санкции. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Речь идет, в частности, о «Сбере», Альфа-банке, «Открытии», ВТБ и Промсвязьбанке.

Три источника рассказали РБК, что указанные банки не смогут выпускать карты UnionPay, еще два — что китайская компания поставила переговоры на паузу без объяснения причин.

В России с начала марта приостановили работу Visa и Mastercard, из-за чего держатели карт этих платежных систем потеряли возможность расплачиваться ими за границей. Из-за этого российские банки начали рассматривать UnionPay как альтернативу Visa и Mastercard.

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