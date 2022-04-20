UnionPay отказалась работать с российскими банками, попавшими под санкции
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Китайская платежная система UnionPay опасается сотрудничать с крупными российскими банками, попавшими под блокирующие санкции. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
Речь идет, в частности, о «Сбере», Альфа-банке, «Открытии», ВТБ и Промсвязьбанке.
Три источника рассказали РБК, что указанные банки не смогут выпускать карты UnionPay, еще два — что китайская компания поставила переговоры на паузу без объяснения причин.
Совкомбанк также хотел начать выпуск карты «Халва» на базе UnionPay, но отказался от этих планов из-за того, что использование любых карт подсанкционных банков за границей бесперспективно, рассказал источник на платежном рынке. Он уточнил, что банки из стран, которые ввели санкции в отношении российских кредитных организаций, не обслуживают их карты вне зависимости от платежной системы.
В России с начала марта приостановили работу Visa и Mastercard, из-за чего держатели карт этих платежных систем потеряли возможность расплачиваться ими за границей. Из-за этого российские банки начали рассматривать UnionPay как альтернативу Visa и Mastercard.