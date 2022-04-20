ЦБ продлил действие нулевых тарифов для банков в Системе быстрых платежей до 2024 года

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Банк России продлил до 1 июля 2024 года действие нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП).

«Такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов», — сообщается на сайте регулятора.

Бесплатно физические лица могут переводить через СБП до 100 тысяч рублей в месяц, при переводах свыше этой суммы комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода (но не более 1,5 тысячи рублей).

Первоначально нулевые тарифы для банков по переводам между гражданами в СБП были установлены на срок с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2022 года.

Система быстрых платежей была запущена в начале 2019 года.

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