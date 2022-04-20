Пользователи «Госуслуг» получили письма о «престижных гробах в обмен на службу». Представители сайта заявили о «нелегитимном трафике»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Некоторые пользователи сайта «Госуслуги» получили письма с текстом «Госпрограмма престижный гроб в обмен на службу». Об этом написали «Агентство» и «Медиазона».
Кроме слов о гробе, в письме получателю предлагается подтвердить изменение своего адреса электронной почты на «Госуслугах».
Скриншоты таких писем опубликовали в твиттере. «Агентство» подтвердило два случая их получения, "Медиазона" — еще один. При этом один из получателей писем, с которым связалось «Агентство», заявил, что зарегистрирован на «Госуслугах» не с той почты, на которую пришло письмо. «Более того, адресатом письма был указано название почтового ящика, которое не совпадало с именем владельца», — добавило «Агентство».
Рассылка была отправлена с официального адреса «Госуслуг» — no-reply@gosuslugi.ru.
В официальной группе «Госуслуг» во «Вконтакте» «Медиазоне» заявили об «аномальном росте» числа отправляемых сообщений по смене контакта в личном кабинете. «Проведены оперативные работы по блокировке нелегитимного трафика, новых отправок не наблюдается. Полученные сообщения не являются следствием взлома вашей учетной записи», — ответила администрация группы и рекомендовала удалить полученные письма.
Министерство цифрового развития в последнее время не сообщало о взломе «Госуслуг».
После начала войны в России на время перестали работать сайты многих государственных органов, компаний и сервисов. Министерство цифрового развития заявляло, что фиксирует «беспрецедентные» кибератаки на сайты органов власти.
С начала вторжения России в Украину число кибератак на российские компании выросло с десятков в месяц до сотен тысяч в неделю, подтверждали в компании по информационной безопасности Positive Technologies.
Об атаках на российские сайты заявляли, в частности, IT-специалисты из Украины и представители международной хакерской группировки Anonymous.