Госдума запретила банкам передавать информацию о клиентах другим странам без разрешения властей
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Госдума приняла в третьем чтении поправки, запрещающие российским банкам передавать по запросу других стран данные о клиентах и совершаемых ими операциях без разрешения властей.
При получении такого запроса банк обязан проинформировать ЦБ, который свяжется с уполномоченным органом исполнительной власти, которой примет решение о возможности удовлетворения запроса.
Пресс-служба Госдумы отмечает, что в запрете предусмотрены исключения, но не уточняет, какие именно. «Интерфакс» пишет, что речь о взаимодействии с налоговыми органами.
Как отмечается в пояснительной записке, закон позволит минимизировать риски, связанные с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленных на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну.