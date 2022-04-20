Госдума запретила банкам передавать информацию о клиентах другим странам без разрешения властей

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Госдума приняла в третьем чтении поправки, запрещающие российским банкам передавать по запросу других стран данные о клиентах и совершаемых ими операциях без разрешения властей.

При получении такого запроса банк обязан проинформировать ЦБ, который свяжется с уполномоченным органом исполнительной власти, которой примет решение о возможности удовлетворения запроса.

Пресс-служба Госдумы отмечает, что в запрете предусмотрены исключения, но не уточняет, какие именно. «Интерфакс» пишет, что речь о взаимодействии с налоговыми органами.

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