Германия пообещала отказаться от российской нефти до конца года

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Германия до конца 2022 года полностью откажется от покупки российской нефти. Об этом заявила глава МИД страны Анналена Бербок.

Бербок сообщила, что уже к лету потребление российской нефти в Германии сократят наполовину, а к концу года оно будет «на уровне нуля». До конца лета страна также полностью откажется от российского угля.

После этого аналогичные меры будут предприняты в отношении российского газа в рамках согласованного в Евросоюзе плана.

Министр признала, что ранее Германия «допустила ошибки» в вопросе ухода от зависимости от российских энергоносителей.

План по ускоренному отказу от российских энергоносителей в ЕС разработали в начале марта. В рамках плана предусматривается, в частности сокращение потребления российского газа до конца 2022 года на две трети. На полный отказ, как предполагается, Евросоюзу потребуется около двух лет.

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