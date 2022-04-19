Из поиска российского App Store исчезло приложение TikTok

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Приложения сервиса коротких видео TikTok исчезло из российского App Store, обратили внимание СМИ. В Google Play оно все еще доступно.

Как отмечает «Сота», приложение TikTok удалено из поиска российского App Store, но доступно по прямой ссылке. Уже скачанные приложения продолжают работать.

Почему приложение пропало из магазина Apple, не сообщается.

В марте TikTok временно запретил пользователям в России загружать новый контент и вести прямые трансляции из-за нового закона о «фейках» про российскую армию.

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