Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра из-за войны в Украине

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Дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра в Санкт-Петербурге, в котором он работал на протяжении 15 лет, сообщает газета The New York Times.

В недавних интервью 47-летний музыкант заявлял, что обеспокоен российским вторжением в Украину: «Невозможно отрицать то, что происходит в Украине. Россия — это не то место, где я хотел бы растить своего сына. Это уже не то место, где я хочу видеть свою жену и находиться здесь сам».

Американский дирижер уже известил о своем решении художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Тот в ответ пожал ему руку, обнял и пожелал удачи. Также музыканты обсудили отказ Гергиева, который является давним сторонником Владимира Путина, открыто осудить войну в Украине. По словам Гейне, руководитель Мариинки защищал свою позицию, отметив, что он уже не ребенок. Ранее из-за этого от сотрудничества с Гергиевым отказались Мюнхенский филармонический оркестр и Баварская государственная опера. После этого президент РФ предложил дирижеру воссоздать общую дирекцию Большого и Мариинского театров.

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Гавриэль Гейне, согласно биографии на сайте Мариинского театра, является первым в истории американцем, окончившим Московскую консерваторию. Дирижера пригласил выступить в Мариинку Валерий Гергиев в 2007 году, после чего Гейне был принят в труппу театра. Под его управлением в театре было проведено более 600 исполнений опер, балетов, симфонических концертов. Гейне дирижировал гастролями балета Мариинского театра в Швейцарии, Италии, Германии, США, Великобритании.

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