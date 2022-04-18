NYT: украинские военные могли применить запрещенный кассетный боеприпас при обстреле села под Харьковом, захваченного российской армией

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В начале марта украинские военные могли использовать при обстреле села Гусаровка Харьковской области. Об этом сообщает газета The New York Times.

Журналисты издания посетили Гусаровку и осмотрели остатки снаряда — они пришли к выводу, что речь идет о кассетном боеприпасе для реактивной системы залпового огня «Ураган».

По данным издания, обстрел с использованием запрещенного вооружения произошел 6 или 7 марта, когда украинские военные пытались выбить из села российские войска. Местные жители рассказали журналистам, что снаряд упал неподалеку от временного штаба российских военных. В результате этого удара никто не погиб, но жертвы были при других обстрелах.

В Минобороны Украины отказались от комментариев.

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Во время войны в Украине российских военных также не раз обвиняли в применении запрещенных кассетных снарядов, в том числе при обстреле жилых районов. С начала боевых действий Минобороны РФ утверждает, что наносит удары «только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием». В Кремле называли «уткой» сообщения о применении российскими военными кассетных боеприпасов в Украине.

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