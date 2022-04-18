Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сообщили о смерти их новорожденного сына

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Португальский футболист Криштиану Роналду и его подруга, испанская модель Джорджина Родригес сообщили, что один из их новорожденных детей умер.

В октябре нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что они с Родригес ждут рождения близнецов. Позже стало известно, что пара ждет мальчика и девочку. 18 апреля они рассказали, что дочь благополучно родилась, а мальчик не выжил.

«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался, это самая большая боль, которую могут испытать родители. Рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу, мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел, мы будем всегда любить тебя», — говорится в сообщении.

Всего у Роналду пять детей. В 2010 году у футболиста родился сын Криштиану-младший (имя его матери не разглашается), в 2017-м — близнецы Ева и Матео, которых выносила суррогатная мать, а также их общая с Родригес дочь Алана Мартина. Имя новорожденной девочки пока публично не раскрывается.