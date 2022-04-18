ФСБ второй раз за четыре дня сообщила о предотвращенном теракте

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В Черкесске предотвращен теракт «на объекте органа власти», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, были задержаны трое граждан России, которые готовили теракт по указанию боевиков « ». По адресу их проживания, заявляет ФСБ, были изъяты компоненты для изготовления самодельной бомбы, средства связи со «значительным количеством террористического контента» и переписка с другими террористами.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту в составе группы лиц и об участии в деятельности террористической организации.

15 апреля ФСБ сообщала о предотвращении теракта «на военном объекте» в Калужской области. Совершить атаку, по данным спецслужбы, планировал участник группировки «по указанию зарубежных эмиссаров».

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