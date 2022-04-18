ФСБ второй раз за четыре дня сообщила о предотвращенном теракте
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В Черкесске предотвращен теракт «на объекте органа власти», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Как сообщили в ведомстве, были задержаны трое граждан России, которые готовили теракт по указанию боевиков «Исламского государства». По адресу их проживания, заявляет ФСБ, были изъяты компоненты для изготовления самодельной бомбы, средства связи со «значительным количеством террористического контента» и переписка с другими террористами.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту в составе группы лиц и об участии в деятельности террористической организации.
15 апреля ФСБ сообщала о предотвращении теракта «на военном объекте» в Калужской области. Совершить атаку, по данным спецслужбы, планировал участник группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» «по указанию зарубежных эмиссаров».