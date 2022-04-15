Силуанов попросил Бразилию поддержать Россию в G20. Ранее США хотели исключить РФ оттуда
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Министр финансов России Антон Силуанов обратился к министру экономики Бразилии Пауло Гуэдесу с просьбой поддержать Россию в Международном валютном фонде (МВФ), Всемирном банке и «Большой двадцатке» (G20). Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо Силуанова.
«За кулисами ведется работа в МВФ и Всемирном банке по ограничению или даже исключению России из процесса принятия решений. <…> США и их сателлиты проводят политику изоляции России от международного сообщества», — приводит Reuters выдержки из послания главы Минфина РФ.
В своем письме Силуанов также заявил, что «Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений, вызванных санкциями, введенными США и их союзниками».
Нынешний кризис может иметь долгосрочные последствия, «если мы не предпримем совместных действий для его разрешения», написал министр финансов России своему бразильскому коллеге.
Как отмечает Reuters, в письме Силуанова не упоминалось вторжение России в Украину. Письмо датировано 30 марта. Министр финансов Бразилии получил его от российского посла 13 апреля.
Президент Бразилии Жаир Болсонару приезжал в Москву примерно за неделю до вторжения России в Украину. После начала войны Болсонару отказался выступить с осуждением российского президента. Бразилия также высказывалась против инициативы США исключить Россию из «Большой двадцатки».